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Justin-Selena ayrıldı mı?

Justin-Selena ayrıldı mı?
Geçtiğimiz haftalarda aşklarına ikinci şansı vererek gündem olan Selena Gomez ile Justin Bieber, yeni yılı ayrı ayrı karşılayacak. Gomez'in özel jetle Meksika'ya gitmesi ve yanında Bieber'in bulunmaması çiftin yeniden ayrıldığını düşündürdü.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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