 ;
Yol Durumu
  1. Mutluluk sofrası
  2. Roma’yı yaktı

İkizler göründü

İkizler göründü
Şubat 2017'de ikizlerini kucağına alan Ebru Yaşar, yıla ailesiyle yer aldığı mutluluk tablosuyla nokta koydu. Şarkıcı; önceki gün eşi Necat Gülseven, ikizleri Ebrusu ve Hasan Poyraz'la ilk kez objektif karşısına geçti.
Ailesiyle Mustafa Sarıkaya'nın objektifine poz veren Yaşar, "Dolu dolu bir yıl yaşadım. Her şeyden önce anne oldum. Geçen sene bu zamanlar, fotoğraflarda 2 kişiyken bu sene 4 kişilik bir aileyiz" dedi.
Etiketler: ,
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar