İkizler göründü

Şubat 2017'de ikizlerini kucağına alan Ebru Yaşar, yıla ailesiyle yer aldığı mutluluk tablosuyla nokta koydu. Şarkıcı; önceki gün eşi Necat Gülseven,ikizleri Ebrusu ve HasanPoyraz'la ilk kez objektif karşısına geçti. Ailesiyle Mustafa Sarıkaya'nın objektifine poz veren Yaşar, "Dolu dolu biryıl yaşadım. Her şeyden önceanne oldum. Geçen sene buzamanlar, fotoğraflarda 2kişiyken bu sene 4 kişilik biraileyiz" dedi.
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