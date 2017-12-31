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Hızlı aşıklar

Hızlı aşıklar
Kayak tutkunu oyuncu Bensu Soral'la işadamı aşkı Hakan Baş, 2017'yi uğurlamak için Avusturya'yı tercih etti. İkili, geçtiğimiz gün soluğu Kitzbühel şehrindeki kayak merkezinde aldı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi bulduğu şehirde donmamak için sıkı önlem alan ünlü çift, bir ara da karlar üzerinde ATV ile gezintiye çıktı. İkili, gezintinin ardından da böyle poz verdi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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