Aşk yuvaları satılıyor

Hollywood'un altın çifti Angelina Jolie veBrad Pitt'in boşanma davası yaklaşık 15aydır devam ederken ikili cephesinden yeni haber geldi. Ellerindeki gayrimenkulleri bir bir elden çıkaran Brangelina, son olarak da ABD'dekiultra lüks malikanesi için satış kararı aldı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Manhattan'ayakın olan Long Island bölgesindeki malikane için 55 milyon dolar fiyat biçti. Brangelina'nın 2009 yılındasatın aldıkları malikane, görkemli bahçesi kadar dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. TAM 25 odası olan malikanenin içerisindeki antika eşyalara fiyat biçilemezken evin satış işlemleriyle uğraşan emlakçı, "Eve henüz alıcı çıkmadı.Ancak yeni yılda bu evinhemen satılacağı kesin" dedi. Bu arada Angelina Jolie'ye kendisindenboşanması için tam 100milyon dolar teklif ettiği konuşulan Brad Pitt, daha önce de 2012'de 60 milyondolara satın aldıkları MiravalŞatosu'nu satışa çıkarmıştı. Brangelina, düğünlerine de ev sahipliği yapan Fransa'daki 35 odalı şato için 60 milyondolar istedi ancak henüz alıcı bulamadı.
6 çocuklarıyla yıllarca bu malikanede yaşayan ünlü çift, ulaşım için de sürekli helikopter kullanıyordu.
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