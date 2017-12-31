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Aşk yuvaları satılıyor

Aşk yuvaları satılıyor
Hollywood'un altın çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma davası yaklaşık 15 aydır devam ederken ikili cephesinden yeni haber geldi. Ellerindeki gayrimenkulleri bir bir elden çıkaran Brangelina, son olarak da ABD'deki ultra lüks malikanesi için satış kararı aldı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Manhattan'a yakın olan Long Island bölgesindeki malikane için 55 milyon dolar fiyat biçti. Brangelina'nın 2009 yılında satın aldıkları malikane, görkemli bahçesi kadar dekorasyonuyla da dikkat çekiyor.
TAM 25 odası olan malikanenin içerisindeki antika eşyalara fiyat biçilemezken evin satış işlemleriyle uğraşan emlakçı, "Eve henüz alıcı çıkmadı. Ancak yeni yılda bu evin hemen satılacağı kesin" dedi. Bu arada 'ye kendisinden boşanması için tam 100 milyon dolar teklif ettiği konuşulan , daha önce de 2012'de 60 milyon dolara satın aldıkları Miraval Şatosu'nu satışa çıkarmıştı. Brangelina, düğünlerine de ev sahipliği yapan Fransa'daki 35 odalı şato için 60 milyon dolar istedi ancak henüz alıcı bulamadı.


6 çocuklarıyla yıllarca bu malikanede yaşayan ünlü çift, ulaşım için de sürekli helikopter kullanıyordu.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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