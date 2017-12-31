ABD’de romantizm

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Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli ile oyuncu aşkı Gökhan Arsoy, hem yılın yorgunluğunu atmak hem de 2018'i karşılamak için geçtiğimiz gün ABD'ye gitti. Ünlü çift, San Francisco'da baş başa romantik anlar yaşadı.
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