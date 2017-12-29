Uzun süren sağlık problemlerinin ardından setlere dönen Peker Açıkalın, zor günlerinde kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgilendiğini söyleyip ekledi: Kendisini filmimin galasına da bekliyorum.
Uzun süren sağlık problemlerinin ardından setlere dönen Peker Açıkalın, zor günlerinde kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgilendiğini söyleyip ekledi: Kendisini filmimin galasına da bekliyorum.
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Yakinda solcular canina Okur. Canli idam edilirsin. Onlarin tarlasindan nasil olurda öbür tarlaya gecebilirsin diye. Solcuklarin teammülü yoktur.
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