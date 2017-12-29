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: "Sağlığımı Erdoğan'a borçluyum"

Uzun süren sağlık problemlerinin ardından setlere dönen , zor günlerinde kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgilendiğini söyleyip ekledi: Kendisini filmimin galasına da bekliyorum.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 08:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cemaleddin cemaleddin

Yakinda solcular canina Okur. Canli idam edilirsin. Onlarin tarlasindan nasil olurda öbür tarlaya gecebilirsin diye. Solcuklarin teammülü yoktur.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 29.12.2017 09:30
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