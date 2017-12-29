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'in tercihi '' oldu

Sanatçı , "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride üç fotoğraf için oy kullandı.



Sanatçı , Anadolu Ajansının () "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride beğendiği fotoğrafları seçti.

Karabağlar ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kebapçıda, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Tatlıses, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden birer fotoğrafı oyladı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 12:57
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