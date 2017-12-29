Sanatçı İbrahim Tatlıses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride beğendiği fotoğrafları seçti.
Karabağlar ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kebapçıda, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Tatlıses, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden birer fotoğrafı oyladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.