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Yılbaşında Batum’da
Sevilen şarkıcı Zeynep Mansur, yeni yılı Batum'da karşılayacak. Golden Palace Hotel'de konser verecek olan popçuya Ukrayna'dan gelen dansçılar eşlik edecek. Mansur, muhteşem sahnesiyle hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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