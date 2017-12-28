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Piyango ona vurdu

Piyango ona vurdu
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Faruk Sabancı, 2018'e çalışarak girecek. 31 Aralık'ta Azerbaycan Hilton Bakü'de sahne alacak olan Sabancı, dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves'in katılacağı gece için tam 40 bin dolar alacak.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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