Davetsiz misafir!

Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Aile Arasında' filminin oyuncuları, başarıyı önceki akşam Asmalımescit'te kutladı. 3milyondan fazla gişe yapan filmin oyuncuları Demet Evgar ile EnginGünaydın ekiple Coridor Bar'da geç saate kadar eğlendi. Evgar, çıkışta filmin başarısı ile ilgili "İnanarak bir iş yaptık.Karşılığını aldık" diyerek duygularını dile getirdi. Daha sonra taksiye binen oyuncunun keyfi, sokak satıcıları yüzünden kaçtı. Güzel oyuncu, taksi şoförünün dikkati sayesinde kötü bir olay yaşamadı.
Beyoğlu'nda terör estiren satıcılar yüzünden sıkıntı yaşayan son isim Demet Evgar oldu...
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