Şimdilerde sevgilisi Adriana Lima ile ABD’de olan Metin Hara, ilişkisiyle ilgili yapılan eleştiriler karşısında patladı. Başarılı yazar, ‘Hoşgörünün diyarı bu topraklarda bize haksızlık yapılıyor ama sonunda aşk kazanacak...’ dedi
Yaz aylarında başlayan aşklarıyla 2017 senesine damga vuran Adriana Lima ile Metin Hara, gündemden düşmüyor... Dünyaca ünlü modelin Türk yazarı instagram'dan takip etmeyi bırakması üzerine çiftin ayrıldığı dedikodusu çıktı. Söylentileri yalanlayan Metin Hara'nın "Ben biliminsanıyım, magazin figürü değilim" dediği iddiası ise kişisel gelişim danışmanı ve yazar Hara'yı isyan ettirdi.
'ZORBALIK YAŞIYORUZ'
Metin Hara, dün sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Sözlerine "Yaklaşık 6 aydır birlikte olduğumkişi ve benim adıma akıl almazkomplo teorilerinden, insanınitibarını namusunu zedeleyecekiddialardan dolayı üzücü bir şekildezorbalık yaşamaktayız" diye başlayan Metin Hara, ekledi: "Benim adıma yapılmış gerçeği yansıtmayan, beni olduğumdan başka biri gibi göstermeye çalışan art niyetli çabaları sessizlikle izlemekteyim." Hara, ardından da şu sözleriyle herkesten ilişkisine saygı duymasını istedi...
'SEN DE AŞIK OLSAN...' "Canım kadar sevdiğim bu kişive benim adıma yabancı basındadestekleyici haberler yapılırken birzamanlar hoşgörünün diyarı olan,Yunus'a, Mevlana'ya ev sahipliğiyapmış topraklarda bu şekilde birtavrın yanımdaki kişiye ve banahaksızlık olduğunu düşünüyorum. Sadece mutluluk dileseniz daha güzel olmaz mı? Sen de aşık olsan. Biz de senin adına mutlu olsak... Anadolu'da bir laf vardır; 'kabın içerisinde ne varsa dışarıya o taşar.' Ne olursa olsunsonunda aşk kazanacak..."
ELLERİYLE YEMEK YAPTI
Türk aşkından ayrıldığı konuşulan Adriana Lima ise sosyal medyadan ilişkinin doludizgin sürdüğünü ilan etti. Victoria's Secret meleği, ABD'deki evinde pijamalarını giyip mutfağa girdi ve Metin Hara için Brezilya yemekleri pişirdi.
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