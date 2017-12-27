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Zirvenin sahibi

Zirvenin sahibi
Yeni şarkısı 'Sinsirella' ile hayranlarının beğenisi kazanan Aylin Coşkun, zirveyi ele geçirdi. Coşkun'un 3 hafta önce piyasaya çıkan şarkısı, Radiomonitor ve Telifmetre listelerinde 1. sıraya yerleşti. Ünlü sanatçı, böylece müzik dünyasındaki iddiasını korudu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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