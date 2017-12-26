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Heidi Meryem

Heidi Meryem
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Noel'i kutlamak için önceki gün soluğu Almanya'daki ailesinin yanında aldı. Yılbaşı ağaçlı kırmızı kazağını giyip saçlarını da iki yandan ören güzel oyuncu, bu haliyle çizgi film karakteri Heidi'ye benzetildi.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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