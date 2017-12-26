Altın Kelebek'te büyük skandal

Tarkan'ın Altın Kelebek'te 'Yılın Şarkısı' ödülüne layık görünülen eseri Beni Çok Sev hakkında şok iddia! Sosyal medyada şarkının çalıntı olduğunu söyleyenler iddialı konuştu: "Şarkının orijinali, Ayşe Mine'nin Ellerim Uğurlar şarkısı."
Tarkan'ın Altın Kelebek'te 'Yılın Şarkısı' ödülüne layık görünülen eseri Beni Çok Sev hakkında şok iddia! Sosyal medyada şarkının çalıntı olduğunu söyleyenler iddialı konuştu: "Şarkının orijinali, Ayşe Mine'nin Ellerim Uğurlar şarkısı."
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