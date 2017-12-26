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‘Çöp poşeti yedim’

‘Çöp poşeti yedim’
Bir oturuşta 3 kilo et yiyen Bülent Ersoy, önceki akşam gittiği mekanda aç kaldı. Etiler'deki bir kebapçıya giden Diva, çıkışta sinirli halleriyle dikkat çekti. "Moralim bozuk, bana resmen çöp poşeti yedirdiler. Etler kokuyordu. Niyetleri beni hasta etmek galiba" diyen Ersoy'un buna rağmen garsonlara 200 TL bahşiş bıraktığı öğrenildi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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