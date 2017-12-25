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: "BM'nin kararında en büyük pay Erdoğan'ın"

Müziğin duayen ismi , dünya ve Türkiye gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. BM'nin kararıyla 'Dünya beşten büyüktür' mesajının verildiğine dikkat çeken Gencebay, bu kararın çıkmasındaki en büyük payın 'a ait olduğunu söyledi. Osmanlı'nın her zaman insani değerlerin ve İslamiyet'in kalesi olduğuna işaret eden usta sanatçı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Kudüs konusunda değil, İslam âlemine ve insanlığa yönelik yapılan tüm haksızlıklara karşı dik bir duruş sergilediğini söyledi...
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 08:45
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