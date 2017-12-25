Müziğin duayen ismi Orhan Gencebay, dünya ve Türkiye gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. BM'nin Kudüs kararıyla 'Dünya beşten büyüktür' mesajının verildiğine dikkat çeken Gencebay, bu kararın çıkmasındaki en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu söyledi. Osmanlı'nın her zaman insani değerlerin ve İslamiyet'in kalesi olduğuna işaret eden usta sanatçı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Kudüs konusunda değil, İslam âlemine ve insanlığa yönelik yapılan tüm haksızlıklara karşı dik bir duruş sergilediğini söyledi...