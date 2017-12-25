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Arda Turan ilk kez aile fotoğrafında

Aslıhan Doğan ile Barcelonalı futbolcu Arda Turan’ın 10 yıllık arkadaşlığı, Mayıs 2015’te aşka dönüşmüştü



Bir darılıp bir barışan sevgililer geçen Eylül'de yine ayrılmıştı. Arda Turansosyal medyadan "İlişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum" açıklamasını yapmıştı. Ama Ekim'de 4'üncü kez barışmışlardı.
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 09:52
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