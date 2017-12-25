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Sempatik çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, geçtiğimiz hafta sonu Erciyes'te kayak keyfi yaptı. Dostlarıyla Kayseri'nin yolunu tutan oyuncu çift, termometrelerin eksi 3 dereceyi gösterdiği dağda zor anlar yaşadı. Isınmak için birbirlerine sarılan ikiliden Akil, bu anı "Donmaya 10 kala" notuyla paylaştı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Gazete
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