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Donmaya 10 kala

Donmaya 10 kala
Sempatik çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, geçtiğimiz hafta sonu Erciyes'te kayak keyfi yaptı. Dostlarıyla Kayseri'nin yolunu tutan oyuncu çift, termometrelerin eksi 3 dereceyi gösterdiği dağda zor anlar yaşadı. Isınmak için birbirlerine sarılan ikiliden Akil, bu anı "Donmaya 10 kala" notuyla paylaştı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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