Yakışıklı oyuncu Can Yaman'layaşadığı 1 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerdenoktalayan Bestemsu Özdemir, hızlıçıktı. Güzel oyuncu, Yaman'dan ayrıldığını "İkitaraf da ne yaşandığını iyi biliyor. Benim alnım ak"sözleriyle duyurmuştu. Özdemir'in bu açıklaması ihanetdedikodularını da beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu,bu açıklamasından 2 gün sonra Seda Sayan'ın oğluOğulcan Engin'le yakınlaştı.
AŞKININ ŞOFÖRÜ OLDU Özdemir'le Engin, önceki akşam Asmalımescit'tekibir mekanda samimi bir şekilde eğlendi. Mekandanel ele çıkan ikiliye oyuncu Serenay Aktaş eşliketti. Karşılarında gazetecileri gören sürpriz aşıklar,flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. BestemsuÖzdemir'in morali bozulurken Oğulcan Enginobjektifleri umursamadı. İkili, Özdemir'in kullandığıaraca atlayıp gözlerden uzaklaştı.
ARABADA ROMANTİZM RÜZGARI
Gazetecileri atlattığını zanneden çiçeği burnundaaşıklar, seyir halinde romantik anlar yaşadı. Sürekliöpüştükleri görülen ikili, gazetecilerin kendilerinitakip ettiğini fark etmesiyle panikledi. Peşlerindekigazetecileri atlatmak için büyük çaba harcayan çift,soluğu Emirgan'daki bir gece kulübüne aldı. Sabahınilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlenen ikili, mekandanyine birlikte ayrıldı. Özdemir'in Oğulcan Engin'le yenibir aşka yelken açması da "Bu ne yaman çelişki.Can Yaman'ı suçladı ama hangi ara Oğulcan Engin'lesevgili oldu" dedirtti.
YÜZÜ ASILDI
Objektifleri fark eden Bestemsu Özdemir'in yüzü asıldı. Aşk sorularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu, gaza basıp Oğulcan Engin'le Emirgan'a geçti.
Can Yaman'la aşkı geçtiğimiz gün biten Özdemir'in eski aşkını aldattığı konuşuluyor...
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