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'Yaman' çelişki !

Yakışıklı oyuncu ’dan ayrıldığını “Benim alnım ak” diyerek ilan eden şaşırttı. Eski aşkını suçlayan güzel oyuncu, 2 gün geçmeden ’le objektiflere yakalandı

Yaman çelişki !
Yakışıklı oyuncu Can Yaman'la yaşadığı 1 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde noktalayan Bestemsu Özdemir, hızlı çıktı. Güzel oyuncu, Yaman'dan ayrıldığını "İki taraf da ne yaşandığını iyi biliyor. Benim alnım ak" sözleriyle duyurmuştu. Özdemir'in bu açıklaması ihanet dedikodularını da beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu, bu açıklamasından 2 gün sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yakınlaştı.

AŞKININ ŞOFÖRÜ OLDU
Özdemir'le Engin, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda samimi bir şekilde eğlendi. Mekandan el ele çıkan ikiliye oyuncu Serenay Aktaş eşlik etti. Karşılarında gazetecileri gören sürpriz aşıklar, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Bestemsu Özdemir'in morali bozulurken Oğulcan Engin objektifleri umursamadı. İkili, Özdemir'in kullandığı araca atlayıp gözlerden uzaklaştı.

​ARABADA ROMANTİZM RÜZGARI
Gazetecileri atlattığını zanneden çiçeği burnunda aşıklar, seyir halinde romantik anlar yaşadı. Sürekli öpüştükleri görülen ikili, gazetecilerin kendilerini takip ettiğini fark etmesiyle panikledi. Peşlerindeki gazetecileri atlatmak için büyük çaba harcayan çift, soluğu Emirgan'daki bir gece kulübüne aldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlenen ikili, mekandan yine birlikte ayrıldı. Özdemir'in Oğulcan Engin'le yeni bir aşka yelken açması da "Bu ne yaman çelişki. Can Yaman'ı suçladı ama hangi ara Oğulcan Engin'le sevgili oldu" dedirtti.


YÜZÜ ASILDI
Objektifleri fark eden 'in yüzü asıldı. Aşk sorularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu, gaza basıp 'le Emirgan'a geçti.


'la aşkı geçtiğimiz gün biten Özdemir'in eski aşkını aldattığı konuşuluyor...


Doğan SAVAŞ
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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