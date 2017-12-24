Sigorta esprisi

Fatih Ürek, önceki akşam Raffles Otel'de IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Şirketi için konser verdi. Ürek, ilk arabasına yaptırdığı sigortayı anlatıp "Artık yıldızlar, vücutlarına sigorta yaptırıyor'' diye de espriyi patlattı.