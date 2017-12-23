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Aileye girdi

Aileye girdi
Caroline Koç'un sahibi olduğu Haremlique İstanbul, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü önceki akşam özel bir davetle kutladı. Geceye Caroline Hanım ile merhum işadamı Mustafa Koç'un kızı Aylin, sevgilisi Erdal Acar'ın oğlu Eremcan Acar ile el ele katıldı.

Flaşların patlamasıyla ellerini ayıran ikiliden Eremcan, davette amca Ali Koç ve dede Rahmi Koç ile de tanışma fırsatı buldu.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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