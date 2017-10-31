Popçu Gülşen'denannelere dersniteliğinde açıklama…Önceki akşam Şişli'dekiCevahir AVM'dekonser veren şarkıcı,oğlu Azur Benan'ımüzisyen eşi OzanÇolakoğlu'na emanetetti. "Konser alanıeve yakın olduğu içinoğlumu getirmedim,şu anda oğlumbabasının yanında"diyen 40 yaşındakipopçu ekledi:
"Ben yoksam tabiiki babası var. Anneve babadan başkayar olmaz ve kimseyegüvenilemez.Çocuk bakımıkonusunda yardımedenler olabilir.Ama bir bebeği,özellikle de kendinisavunamayacakkadar küçük olanbir yavruyubaşkasına emanetetmem imkansız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.