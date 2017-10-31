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Ana kural

, oğluna bakması için tuttuğu bakıcının yanında aileden birinin mutlaka kaldığını dile getirdi...

Ana kural
Popçu Gülşen'den annelere ders niteliğinde açıklama… Önceki akşam Şişli'deki Cevahir AVM'de konser veren şarkıcı, oğlu Azur Benan'ı müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'na emanet etti. "Konser alanı eve yakın olduğu için oğlumu getirmedim, şu anda oğlum babasının yanında" diyen 40 yaşındaki popçu ekledi:

"Ben yoksam tabii ki babası var. Anne ve babadan başka yar olmaz ve kimseye güvenilemez. Çocuk bakımı konusunda yardım edenler olabilir. Ama bir bebeği, özellikle de kendini savunamayacak kadar küçük olan bir yavruyu başkasına emanet etmem imkansız."

Halil ÇİLİNGİR
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