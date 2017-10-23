İngiltere saadeti

Sosyetik çift Yasemin Masis ile eşi Dikran Masis'in Londra tatili sürüyor. Ünlü çift, İngiltere'deki evlerinde oğullarıTheo ile vakit geçiriyor. Güzel mimar, kendisinden 35 yaş büyük eşi ve oğluyla çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 8 yıllık evli çiftin İngiltere'deki aile saadetini yansıtan bu kare binlerce güzel yorum ve beğeni aldı, Bu arada anne olur olmaz işine dönen Yasemin Hanım, tatili boyunca da işlerini uzaktanda olsa takip ediyor.
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