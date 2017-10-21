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Şalvar style

Şalvar style
Kıyafetleriyle sık sık gündem olan Demet Akalın, önceki gün farklı bir tarzda karşımıza çıktı. Bebek'te görüntülenen popçunun üzerinde şalvarı andıran bir pantalon vardı. , "İkinci çocuk istiyor" iddiası için de "Öyle bir vaktim yok" dedi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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