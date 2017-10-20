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Şıkır şıkır gece

Şıkır şıkır gece
Türkiye'nin Oscar adayı olan filmi 'Ayla', önceki akşam Maslak Uniq Hall'da düzenlenen gal görücüye çıktı. Kore Savaşı'nda mücadele eden Astsubay Süleyman Dilbirliği'yle Koreli küçük bir kızın hikayesini işleyen filmin galasında şıklık yarışı yaşandı.

Genç oyuncu Duygu Yetiş, Barrus marka abiyesiyle büyüledi. Filmin bir diğer güzel oyuncusu Büşra Develi ise Özgür Masur imzalı elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Burç Kümbetlioğlu da şık smokiniyle iki güzele kırmızı halıda eşlik etti.
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