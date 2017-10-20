Şıkır şıkır gece

Türkiye'nin Oscar adayı olan filmi 'Ayla', önceki akşam Maslak Uniq Hall'da düzenlenen galayla görücüye çıktı. Kore Savaşı'nda mücadele eden AstsubaySüleyman Dilbirliği'yle Koreli küçük bir kızın hikayesini işleyen filmin galasında şıklık yarışı yaşandı.
Genç oyuncu DuyguYetiş, Barrus marka abiyesiyle büyüledi. Filmin bir diğer güzel oyuncusu Büşra Develi ise Özgür Masur imzalı elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Burç Kümbetlioğlu da şık smokiniyle iki güzele kırmızı halıda eşlik etti.
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