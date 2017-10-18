Bu defa üşüdü

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Kanyon'daydı. Saçlarına bakım yaptıran Altuğ, daha sonra alışveriş yaptı. Havaların soğumasına rağmen yazlık kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz oyuncunun elbisesinin üzerine giydiği hırkası ise "Pınar üşümüş" dedirtti.