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Bu defa üşüdü

Bu defa üşüdü
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Kanyon'daydı. Saçlarına bakım yaptıran Altuğ, daha sonra alışveriş yaptı. Havaların soğumasına rağmen yazlık kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz oyuncunun elbisesinin üzerine giydiği hırkası ise "Pınar üşümüş" dedirtti.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sarıkanarya sarıkanarya

bu kadın kesinlikle kırgız kökenli...

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 18.10.2017 14:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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