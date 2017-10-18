Bu defa üşüdü

;
31 / 15
26 / 14
21 / 6
17 / -2
22 / 6
23 / 6
23 / 7
30 / 20
10 / 0
16 / 8
30 / 15
27 / 9
22 / 6
26 / 5
15 / 1
24 / 9
21 / 7
16 / 0
19 / 7
26 / 8
27 / 10
25 / 12
22 / 4
21 / 5
28 / 15
25 / 10
24 / 9
26 / 9
21 / 5
19 / 2
14 / 0
22 / 8
25 / 13
21 / 12
17 / 3
20 / 6
28 / 13
19 / 5
23 / 8
23 / 13
29 / 17
28 / 13
24 / 7
20 / 5
14 / -2
22 / 5
19 / 0
21 / 7
27 / 10
21 / 4
27 / 14
27 / 12
21 / 9
22 / 7
21 / 8
28 / 16
23 / 14
29 / 18
25 / 14
20 / 4
18 / 4
19 / 6
22 / 10
30 / 13
21 / 12
27 / 11
21 / 12
23 / 10
21 / 12
19 / 1
27 / 15
22 / 11
22 / 12
21 / 6
20 / 13
22 / 4
24 / 11
15 / 0
25 / 11
17 / 2
21 / 11
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Kanyon'daydı. Saçlarına bakım yaptıran Altuğ, daha sonra alışveriş yaptı. Havaların soğumasına rağmen yazlık kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz oyuncunun elbisesinin üzerine giydiği hırkası ise "Pınar üşümüş" dedirtti.
kalan karakter 1000
bu kadın kesinlikle kırgız kökenli...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.