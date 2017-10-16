Şipşak konser

Son dönemin en popüler isimlerinden Aleyna Tilki, her konserinde izdihama neden oluyor. Geçtiğimiz ay Adanakonserinde hayranlarının sevgi selininartması sonucu sahneden inmek zorundakalan popçu, önceki günkü Kayseri konserinde de zor anlar yaşadı. Bir AVM'de konser veren Tilki, sahneye çıkar çıkmaz çığlıklar koptu. İzdihamda birçok kişi bayıldı. Pek çok kişi deezilme tehlikesi yaşadı. Güvenlik önlemlerine rağmen AVM'yi dolduranların sahne önüne birikmesiyle konser yalnızca 2 dakika sürdü.
HEM SEVİNDİ HEM ÜZÜLDÜ
Tilki, sevilen şarkısı 'O Sen Olsan Bari'yiseslendirdikten sonra sahneden inmek zorundakaldı. Hayranları ise saatlerdir bekledikleripopçunun gitmesiylehüsrana uğradı.Aleyna Tilki deyaptığı açıklamada,"Sevinsem mi üzülsemmi bilemedim. Böyleilgi beni mutlu ediyorama şarkılarımıpaylaşamayıncaüzülüyorum" dedi.
KORKU DOLU ANLAR
Konserde baygınlık geçiren gençler güvenlik güçlerinin yardımıyla alandan omuzlarda çıkarıldı. Bazı miniklerin yaşadığı korku da objektiflere böyle yansıdı. Minik Aleyna hayranları, korkudan gözyaşı döktü.
kalan karakter 1000
Türk gençliğini bitiren hareketler bunlar.
Cesur DUYARLI kardeşim aynen katılıyorum.Maalesef üzülüyoruz.
ne sanatçısı ya, ne konseri..yazık bu hale düşen ve onun için gelen bu ülkemin gençlerine..
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