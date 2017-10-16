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Şipşak konser

, nereye gitse sallıyor. Genç şarkıcı, konser için gittiği Kayseri’de izdihama neden oldu. Tilki, 2 dakika sonra konseri bitirmek zorunda kaldı

Şipşak konser
Son dönemin en popüler isimlerinden Aleyna Tilki, her konserinde izdihama neden oluyor. Geçtiğimiz ay Adana konserinde hayranlarının sevgi selinin artması sonucu sahneden inmek zorunda kalan popçu, önceki günkü Kayseri konserinde de zor anlar yaşadı. Bir AVM'de konser veren Tilki, sahneye çıkar çıkmaz çığlıklar koptu. İzdihamda birçok kişi bayıldı. Pek çok kişi de ezilme tehlikesi yaşadı. Güvenlik önlemlerine rağmen AVM'yi dolduranların sahne önüne birikmesiyle konser yalnızca 2 dakika sürdü.

HEM SEVİNDİ HEM ÜZÜLDÜ
Tilki, sevilen şarkısı 'O Sen Olsan Bari'yi seslendirdikten sonra sahneden inmek zorunda kaldı. Hayranları ise saatlerdir bekledikleri popçunun gitmesiyle hüsrana uğradı. Aleyna Tilki de yaptığı açıklamada, "Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Böyle ilgi beni mutlu ediyor ama şarkılarımı paylaşamayınca üzülüyorum" dedi.



KORKU DOLU ANLAR
Konserde baygınlık geçiren gençler güvenlik güçlerinin yardımıyla alandan omuzlarda çıkarıldı. Bazı miniklerin yaşadığı korku da objektiflere böyle yansıdı. Minik Aleyna hayranları, korkudan gözyaşı döktü.
Etiketler:
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

Türk gençliğini bitiren hareketler bunlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 14:52
Sitemli Sitemli

Cesur DUYARLI kardeşim aynen katılıyorum.Maalesef üzülüyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 14:42
Cesur DUYARLI Cesur DUYARLI

ne sanatçısı ya, ne konseri..yazık bu hale düşen ve onun için gelen bu ülkemin gençlerine..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 13:03
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