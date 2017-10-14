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Engeller aşıldı

Engeller aşıldı
Başrollerinde Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı 'Babam' filminin sürpriz konukları oldu. Zihinsel engelli oğlu Arif'i bir türlü kabullenemeyen Yusuf'un hikayesini konu alan filmin Gelibolu'daki sahnelerinde Çanakkale Engelliler Vakfı'nın öğrencileri büyük bir başarıyla rol aldı.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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