Son moda buluşma

Birbirinden ünlü isimlerin ikinci el kıyafetlerini satıp gelirini çeşitli kuruluşlara bağışladığı internet sitesinin önceki gün Kanyon’daki mağazası açıldı. Davete Pınar Altuğ ve Burcu Esmersoy da katıldı
Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, önceki gün ikinci el lüks moda platformu ModaCruz.com'un Kanyon'daki davetinde bir araya geldi. Pop-Up mağazasının açılışına BurcuEsmersoy, YaseminÖzilhan, Aslı Şen, PınarAltuğ ve Pınar Tezcan gibi isimler katıldı.
Sloganı 'KadınaGüç Katan Moda' olan platformun kurucusu MelisGüçtaş, konuklara mağaza hakkında bilgi verdi. Akıllı alışverişe dikkat çekmek için giymedikleri marka kıyafet ve aksesuvarları mağazaya getiren ünlü isimler, elde ettikleri geliri istediklerikuruma bağışlıyor.
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