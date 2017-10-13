 ;
Yol Durumu
  1. VIP öğrenci
  2. Bir 'Demet' iyilik

Son moda buluşma

Birbirinden ünlü isimlerin ikinci el kıyafetlerini satıp gelirini çeşitli kuruluşlara bağışladığı internet sitesinin önceki gün Kanyon’daki mağazası açıldı. Davete ve da katıldı

Son moda buluşma
Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, önceki gün ikinci el lüks moda platformu ModaCruz.com'un Kanyon'daki davetinde bir araya geldi. Pop-Up mağazasının açılışına Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Aslı Şen, Pınar Altuğ ve Pınar Tezcan gibi isimler katıldı.


Şıklığıyla her daim bakışları üzerine toplayan Burcu Esmersoy, yine iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Sloganı 'Kadına Güç Katan Moda' olan platformun kurucusu Melis Güçtaş, konuklara mağaza hakkında bilgi verdi. Akıllı alışverişe dikkat çekmek için giymedikleri marka kıyafet ve aksesuvarları mağazaya getiren ünlü isimler, elde ettikleri geliri istedikleri kuruma bağışlıyor.


Kendine has tarzıyla sosyetenin en şık isimlerinden Yasemin Özilhan da davetteydi…
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar