İbiza'yı Türkler bastı

Bayramda sadece Bodrum ve Çeşme'de değil İspanya'da bile Türk tatilciler yüzünden izdiham yaşandı. Ülkenin eğlence adası olarak bilinen İbiza, Türk sosyetiklerle dolup taştı. İbiza'nın en pahalı ve gözde mekanı olan Blue Marlin'de İspanyolca'dan çok Türkçe konuşuldu! Mekanda oturmak için en az 5 bin euro'yu gözden çıkarmanız gereken locaların hemen hemen hepsi Türkler tarafından kapıldı! İçeceklerin 30 euro'dan satıldığı mekanda bayram tatili yapan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de vardı. Ünlü çiftin yanı sıra güzel model de aşkı Mahmut Aslan'la Blue Marlin'deydi.
Sosyetik iş adamları da erkek arkadaş gruplarıyla aynı mekanda eğlencenin doruğuna çıktı. Murat Cevahir ile Berk Suyabatmaz gibi sosyetikler Blue Marlin adlı mekana binlerce euro hesap bıraktı.
3 GÜNDE YAKLAŞIK 60 BİN LİRA!
Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a rakip olan İbiza'ya sadece gitmek için 3 bin lira ödeyen beyaz Türkler, konaklama ve eğlence de dahil 3 günlük bayram tatili için 15-20 bin euro harcayarak Türkiye'ye döndü.
EN GÜZEL HATIRA
Bayram tatili için gittiği İbiza'da Blue Marlin adlı mekana giden Murat Cevahir, eğlencenin doruğuna çıktı. Cevahir, mekandaki güzellerle
de böyle poz verdi.
İNADINA TATİLDE
SEVGİLİSİ Mahmut Aslan'ın ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen manken, inadına aşkını sürdürüyor. Güzel model de birçok ünlü
sima gibi bayramda İbiza'nın yolunu tuttu. Mankenin yanında ise sevgilisi vardı.
SOSYETE ORADA
Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Bahar ile Ozan Şer de bayram boyunca aynı mekanda eğlendi. Sosyetik çift de Türk arkadaşlarıyla locada
keyifteydi.
LOCALAR BİZE AİT!
Mekanda oturması en az 5 bin euro'yu bulan locaların hemen hemen hepsini Türkler kapattı! Bu Türkler arasında Cenk Öztanik, Emir Yunusoğlu, Yusuf Engin ve Emir Aba gibi zengin iş adamları da vardı.
KIVANÇ DA ORADAYDI
Yakın dostları Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau'nun davetlisi olarak İbiza'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ da önceki gün Blue Marlin isimli mekanda eğlendi. Tatlıtuğ'un yanında Başak Dizer de vardı.
UFUK ÖZCAN / BODRUM
Sosyetik iş adamları da erkek arkadaş gruplarıyla aynı mekanda eğlencenin doruğuna çıktı. Murat Cevahir ile Berk Suyabatmaz gibi sosyetikler Blue Marlin adlı mekana binlerce euro hesap bıraktı.
3 GÜNDE YAKLAŞIK 60 BİN LİRA!
Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a rakip olan İbiza'ya sadece gitmek için 3 bin lira ödeyen beyaz Türkler, konaklama ve eğlence de dahil 3 günlük bayram tatili için 15-20 bin euro harcayarak Türkiye'ye döndü.
EN GÜZEL HATIRA
Bayram tatili için gittiği İbiza'da Blue Marlin adlı mekana giden Murat Cevahir, eğlencenin doruğuna çıktı. Cevahir, mekandaki güzellerle
de böyle poz verdi.
İNADINA TATİLDE
SEVGİLİSİ Mahmut Aslan'ın ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen manken, inadına aşkını sürdürüyor. Güzel model de birçok ünlü
sima gibi bayramda İbiza'nın yolunu tuttu. Mankenin yanında ise sevgilisi vardı.
SOSYETE ORADA
Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Bahar ile Ozan Şer de bayram boyunca aynı mekanda eğlendi. Sosyetik çift de Türk arkadaşlarıyla locada
keyifteydi.
LOCALAR BİZE AİT!
Mekanda oturması en az 5 bin euro'yu bulan locaların hemen hemen hepsini Türkler kapattı! Bu Türkler arasında Cenk Öztanik, Emir Yunusoğlu, Yusuf Engin ve Emir Aba gibi zengin iş adamları da vardı.
KIVANÇ DA ORADAYDI
Yakın dostları Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau'nun davetlisi olarak İbiza'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ da önceki gün Blue Marlin isimli mekanda eğlendi. Tatlıtuğ'un yanında Başak Dizer de vardı.
UFUK ÖZCAN / BODRUM