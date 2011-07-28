Günlük ilişki yaşayanlardan değilim

Nurgül Yeşilçay ile aşk yaşadığı iddia edilen Çeşme Marrakech'in işletmecisi Mehmet Özener ile adı aşk dedikodularına karışan İzmir'li manken açtı ağzını yumdu gözünü. Nuri Ensari'den ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan manken, dedikoduları çıkaranlara açtı ağzını yumdu gözünü.
Güzelliğiyle Çeşme plajlarını yakıp kavuran manken, "Bu dedikoduyu kim çıkarttıysa Allah belasını versin. Ben öyle denize girip güneşlendiği mekanların işletmecileri ile gündelik bir ilişki yaşayacak insan değilim. Yaşadığım ilişkiler ortada. Kaldı ki 50 yaşında biriyle beraber olamam" dedi.
SAHTE PLAYBOY
İşletmeci Mehmet Özener'in adı son günlerde Nurgül Yeşilçay, manken ve Verda Penso ile anıldı. 3 aşk haberi de yalan çıktı.
YALNIZ GÜZEL
İşadamı sevgilisi Nuri Ensari'den ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan manken, düzgün fiziğiyle plajdaki tüm bakışları üzerine topladı.
Kahraman DURAK
Güzelliğiyle Çeşme plajlarını yakıp kavuran manken, "Bu dedikoduyu kim çıkarttıysa Allah belasını versin. Ben öyle denize girip güneşlendiği mekanların işletmecileri ile gündelik bir ilişki yaşayacak insan değilim. Yaşadığım ilişkiler ortada. Kaldı ki 50 yaşında biriyle beraber olamam" dedi.
SAHTE PLAYBOY
İşletmeci Mehmet Özener'in adı son günlerde Nurgül Yeşilçay, manken ve Verda Penso ile anıldı. 3 aşk haberi de yalan çıktı.
YALNIZ GÜZEL
İşadamı sevgilisi Nuri Ensari'den ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan manken, düzgün fiziğiyle plajdaki tüm bakışları üzerine topladı.
Kahraman DURAK