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Uzmanı açıklıyor: Ağız kokusu olanlar nelere dikkat etmelidir? Hangi besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır?

Üst solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklanan ağız kokusunun fazla et tüketen kişilerde daha yaygın görüldüğünü söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, "Kronik ağız kokusunun tedavi sürecinde bol su tüketimi ve şekersiz sakız çiğnenmesi önerilir. Yemeklerden sonra tarçın ve antiseptik gargara kullanmak, kokunun etkisini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
Uzmanı açıklıyor: Ağız kokusu olanlar nelere dikkat etmelidir? Hangi besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır?

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, Beslenme alışkanlıklarından karaciğer yetmezliğine kadar pek çok nedenle ortaya çıkan ağız kokusunun yüzde 90'ının üst solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklandığını söyledi.

Ayrıca sürekli et tüketen kişilerde ağız kokusunun daha yaygın görüldüğünü belirtti. "Kronik ağız kokusunun tedavi sürecinde bol su tüketimi ve şekersiz sakız çiğnenmesi önerilir. Yemeklerden sonra tarçın ve antiseptik gargara kullanmak, kokunun etkisini azaltacaktır" dedi.

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