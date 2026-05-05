Hücrelerin insülin sinyaline gereken yanıtı vermemesi sonucu kan şekerinin yükselmesiyle oluşan tablo insülin direnci olarak adlandırılıyor.

Bu tablonun oluşmasında çeşitli nedenler olabileceği gibi genetik faktörlerin de olabildiğini aktaran Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm.

Dr. Aysel Mammadyarzada, insülin direncinin neden olduğu hastalıklara dikkat çekiyor.

İnsülin direnci tedavisinde kullanılan iğneler, insülin duyarlılığını artırmayı sağlıyor.



"Her ne kadar insülin direnci çoğunlukla fazla kilo ile ilişkilendirilse de, normal kilolu hatta zayıf bireylerde de ortaya çıkabilir. Bunun nedeni sadece kilo değil; genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam tarzı, düzensiz beslenme ve özellikle karın bölgesinde (visseral) yağlanma gibi faktörlerdir" diyerek uyarıyor.