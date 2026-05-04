11 YAŞINDAKİ BİLİŞSEL DÜZEY 70'TEKİ PERFORMANSI BELİRLİYOR

Uzun süreli takip çalışmalarından çıkan en çarpıcı bulgu, çocukluk dönemi bilişsel gelişimiyle ilgili. Araştırmalara göre 70 yaşındaki zihinsel performansın en güçlü göstergelerinden biri, kişinin 11 yaşındaki bilişsel düzeyi. Bu bulgu, erken dönem eğitim ve çocuk sağlığı politikalarının demans önlemedeki stratejik önemini gözler önüne seriyor.