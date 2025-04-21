Yürüyün, koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı

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Antrenmandan önce ne yemelisiniz: Enerji depolamanın önemli olduğu kanıtlanmış olsa da, tam beslenme şekli fitness hedeflerinize göre de değişebilir. Dahası, bu kadar çok farklı seçenekle, ne yiyip ne yememeniz gerektiği konusunda kafanız karışabilir. Ne zaman egzersiz planladığınıza bağlı olarak antrenmandan önce ne yemeniz gerektiğine dair birkaç önerimiz var:

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Erken saatlerinde egzersiz yapıyorsanız:

Sabahın erken saatlerinde egzersiz yapıyorsanız, egzersiziniz boyunca size sürekli enerji verecek bir şeyler yemek önemlidir. Meyveli bir kase yulaf ezmesi harika bir seçenektir. Başka bir seçenek de fıstık ezmeli bir muz veya bir enerji barıdır. Egzersizinizden 30 ila 45 dakika önce yemek yediğinizden emin olun.