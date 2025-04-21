Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (AA)
Antrenman sırasında ne yenir:
Bol su içerek susuz kalmamak önemlidir. Ayrıca elektrolitleri yenilemek için Gatorade veya Powerade gibi bir spor içeceği içmeyi de düşünebilirsiniz. Bir saatten fazla antrenman yapıyorsanız, enerji jeli veya barı gibi karbonhidrat açısından zengin bir atıştırmalık da yiyebilirsiniz. Aerobik antrenman yapıyorsanız ikincisi şiddetle tavsiye edilir.
Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (Takvim.com.tr)
PROTEİN ÇOK ÖNEMLİ
1- PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN BİR YİYECEK: Protein kasların inşasına ve onarılmasına yardımcı olur. İyi protein kaynakları arasında et, balık, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, fasulye, soya ve kuruyemişler bulunur.
2- KARBONHİDRAT AÇISINDAN ZENGİN BİR YİYECEK: Karbonhidratlar vücudunuza enerji sağlar ve glikojen depolarını yenilemeye yardımcı olur. İyi karbonhidrat kaynakları arasında meyveler, sebzeler, tam tahıllar, ekmek ve makarna bulunur.
3- SAĞLIKLI YAĞ: Sağlıklı yağlar iyileşmeyi desteklemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı yağların iyi kaynakları arasında avokado, zeytinyağı, balık yağı ve kuruyemişler bulunur.