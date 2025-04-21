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Yürüyün, koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, diyetin egzersizlerle tamamlanması şart. 3-4-3 taktiği yani 3 gün diyet, 4 gün normal beslenme ile çok sağlıklı bir hayat sürebilirsiniz. İşte size egzersiz ve diyet programı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Yürüyün, koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı

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Antrenmandan önce ne yemelisiniz: Enerji depolamanın önemli olduğu kanıtlanmış olsa da, tam beslenme şekli fitness hedeflerinize göre de değişebilir. Dahası, bu kadar çok farklı seçenekle, ne yiyip ne yememeniz gerektiği konusunda kafanız karışabilir. Ne zaman egzersiz planladığınıza bağlı olarak antrenmandan önce ne yemeniz gerektiğine dair birkaç önerimiz var:

Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (AA)Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (AA)

Erken saatlerinde egzersiz yapıyorsanız:
Sabahın erken saatlerinde egzersiz yapıyorsanız, egzersiziniz boyunca size sürekli enerji verecek bir şeyler yemek önemlidir. Meyveli bir kase yulaf ezmesi harika bir seçenektir. Başka bir seçenek de fıstık ezmeli bir muz veya bir enerji barıdır. Egzersizinizden 30 ila 45 dakika önce yemek yediğinizden emin olun.

Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (AA)Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (AA)

Öğleden sonra antrenmanlar yapıyorsanız:
Günün ilerleyen saatlerinde spor salonuna gitmeyi planlıyorsanız, öncesinde ne yiyeceğiniz konusunda daha fazla seçeneğiniz olur. Meyve veya sebze gibi hafif bir atıştırmalık, antrenman sonrası öğününüze kadar sizi idare edebilir. Daha doyurucu bir şey için yağsız proteinli tam tahıllı bir sandviç veya yoğurt parfait deneyin.

Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (AA)Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (AA)

Antrenman sırasında ne yenir:
Bol su içerek susuz kalmamak önemlidir. Ayrıca elektrolitleri yenilemek için Gatorade veya Powerade gibi bir spor içeceği içmeyi de düşünebilirsiniz. Bir saatten fazla antrenman yapıyorsanız, enerji jeli veya barı gibi karbonhidrat açısından zengin bir atıştırmalık da yiyebilirsiniz. Aerobik antrenman yapıyorsanız ikincisi şiddetle tavsiye edilir.

Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (Takvim.com.tr)Yürüyün koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı (Takvim.com.tr)

PROTEİN ÇOK ÖNEMLİ
1- PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN BİR YİYECEK: Protein kasların inşasına ve onarılmasına yardımcı olur. İyi protein kaynakları arasında et, balık, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, fasulye, soya ve kuruyemişler bulunur.

2- KARBONHİDRAT AÇISINDAN ZENGİN BİR YİYECEK: Karbonhidratlar vücudunuza enerji sağlar ve glikojen depolarını yenilemeye yardımcı olur. İyi karbonhidrat kaynakları arasında meyveler, sebzeler, tam tahıllar, ekmek ve makarna bulunur.

3- SAĞLIKLI YAĞ: Sağlıklı yağlar iyileşmeyi desteklemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı yağların iyi kaynakları arasında avokado, zeytinyağı, balık yağı ve kuruyemişler bulunur.

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Yürüyün, koşun sağlıklı kalın! Harvard Üniversitesi onaylı egzersiz ve diyet programı
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