Yeşil çayla keskin dişler!

Ağız ve diş sağlığını korumanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinlerin birkaçını şöyle sıralıyor:
- PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar.
- KEREVİZ: Çürük oluşumunu engeller. Dişetlerine masaj yapar.
- YEŞİL ÇAY: Ağızdaki bakterileri yok eder. Ağız kanserinden korur.
- YOĞURT: Dişleri güçlendirir. Dişeti iltihaplarını önler.
- MAYDANOZ: Ağız kokusuyla savaşır.
- ÇİLEK: Dişleri ve dişetlerini besler.
- ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
- PORTAKAL: Dişleri ve dişetlerini temizler.