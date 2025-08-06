Yeme bozukluğunun sebebi depresyon ve kaygı

Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, yeme bozukluğunun psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Depresyon ve kaygının tedavi edilmediği taktirde obeziteye yol açtığını belirtti.



Şunları kaydetti: Yeme bozuklukları klasik psikiyatri tanı sistemlerinde anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğudur. Bu tanıların yanı sıra çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezitenin psikolojik yönü üzerinde çok önemli kanıtlar vardır. Ayrıca tanı sistemlerinde henüz yer almasa da ortoreksiya nervoza (sağlıklı yemek takıntısı), aerobik nevroza (aşırı ve takıntılı bir şekilde egzersiz yapmak), yeme bağımlılığı, gece yeme bozukluğu da yemek yeme davranışı ile ilgili karşılaşılan durumlardır. Ayrıca yapılan çok sıkı diyetler sırasında da psikiyatrik şikâyetler, hayattan zevk alamama, kaygı gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.