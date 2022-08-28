Yazın sevilen meyvesi üzüm şifa saçıyor! | Sağlık haberleri

Yazın en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor. Enerji içeren bu meyve; C, E, K vitaminlerini de barındırıyor. Beyinden sindirim sistemine kadar pek çok organa katkıda bulunan üzüm, aşka renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artıran üzüm, çiftlere mutluluğun kapılarını aralıyor. Uzmanlar, ağızları tatlandıran bu meyvenin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Migren ağrısını keser.
Beyin hücrelerini besler.
Alzheimer'dan korur.
Hazımsızlığı giderir.
Böbrekleri temizler.
Astım ataklarını önler.
Mikropları öldürür.
KAŞINMA EGZAMA
En sık görülen cilt hastalıklarının başında, egzama geliyor. Dayanılmaz kaşıntıya neden olan bu hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Cildiye Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı egzamanın yüz, saç derisi, bacaklar, diz arkası ve kalça gibi bölümlerde görüldüğünü söylüyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor: Çok sıcak suyla banyo yapmayın. Stresten uzak durun.
BAL GÜÇ VERİR
Doğal antibiyotik etkisi gösteren bal, bol miktarda C vitamini içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraları iyileştirir. Mideyi korur. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kalp damarlarını temizler. Kan dolaşımını hızlandırır.
LİMONLA GÜZELLEŞ
Şifa dağıtan limon, içerdiği vitaminlerle güzelliğe güzellik katıyor. Cilt lekelerini gideriyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Sivilce oluşumunu önlüyor.