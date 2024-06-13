Yazın kabusu enfeksiyonlar

Yaz aylarının gelmesiyle deniz, güneş ve kum üçlüsü tüm cazibesiyle göz kırpıyor ancak bazı noktalarda ihtiyatı elden bırakmamak gerekiyor. Zira sıcak hava, nem, deniz, havuz ve ortak tuvaletler derken bazı enfeksiyonlar kadınlarda ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Salih Yılmaz, yaz aylarında kadınlarda yaygın görülen 3 enfeksiyonu ve korunma yollarını anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.



MANTAR ENFEKSİYONLARI

Nemli ve sıcak ortamlarda mantar enfeksiyonları daha yaygın olabilir. Özellikle çok terleyen ve nemli kalan vücut bölgelerinde mantar enfeksiyonları görülebilir. Belirtileri arasında kaşıntı, kızarıklık ve deride döküntüler bulunabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için mevsim sebze ve meyveleri başta olmak üzere sağlıklı beslenmeye ve bol su içmeye özen göstermek, gereksiz antibiyotik kullanmaktan kaçınmak, hijyen uygulamalarında aşırıya kaçmamak gerek.



VAJİNAL ENFEKSİYONLAR

Yaz aylarında sıcak ve nemli ortamların yanı sıra deniz ve havuza girmek kadınların genital florasının bozulmasına neden olabilir. Özellikle dar çamaşırların giyilmesi, denize ve havuza girdikten sonra ıslak mayo veya bikini ile beklemek ve suyun içinde fazla kalmak risk faktörleridir. Vajinanın içi yıkanmamalı, günlük ped kullanılmamalı, pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli, ıslak mayo ve bikini ile durulmamalı, suyun içinde uzun süre kalınmamalı ve vajinanın kuru kalması sağlanmalıdır.



İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Yaz aylarında, sık sık denize veya havuza girme, idrar yolu enfeksiyonlarının artmasına neden olabilir. Aynı zamanda terleme ile sıvı kaybının artması karşılığında bol sıvı alınmaması da bu sürecin sancılı geçmesine neden olur. İdrar çıkışının azalması ile bakterilerin idrar torbasına geçişi hızlanır. Öncelikle idrar torbasının enfeksiyonu (sistit) olarak başlar. Belirtileri ise sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi ve idrar renginin bulanık olmasıdır. Vajina temizliğinde aşırıya kaçmamalı, ıslak mayo/bikini ile kalmamalı, havuz/deniz öncesi ve sonrasında mutlaka duş alınmalıdır.

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