Bilim insanları guava suyunun şaşırtıcı faydalarını keşfetti
Yeni bir araştırma derlemesi, guava suyunun yüksek C vitamini içeriği sayesinde demir emilimini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Özellikle ergen kızlar ve hamile kadınlarda görülen demir eksikliği anemisine karşı, guava suyunun demir takviyesiyle birlikte kullanımının hemoglobin düzeylerini arttırdığı kaydedildi.
- Popüler sağlık dergisinde yayımlanan araştırma derlemesine göre guava suyu ve demir takviyesini birlikte alan gruplarda hemoglobin düzeyleri sadece demir takviyesi alanlara göre ortalama 1,29 g/dl daha yüksek çıktı.
- 17 çalışmayı kapsayan derlemede guava suyu tüketen katılımcılarda hemoglobin düzeylerinde ergen kızlarda ortalama 1,52 g/dl, hamile kadınlarda ortalama 1,84 g/dl artış görüldü.
- Guava 100 gram başına portakaldan dört kata kadar fazla C vitamini içeriyor ve bu vitamin bitkisel kaynaklı demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı oluyor.
- İncelenen tüm çalışmaların Endonezya'da yapılmış olması ve çoğunun randomize kontrollü değil yarı deneysel olması nedeniyle uzmanlar sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiğini belirtiyor.
- Araştırmacılar düşük maliyetli ve kolay ulaşılabilir olan guava suyunun okul beslenme programları ve hamilelik takibi hizmetlerinde beslenme desteği olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.
Popüler sağlık dergisinde yayımlanan araştırma derlemesine göre, guava suyunun demir takviyesiyle birlikte tüketilmesi hemoglobin düzeylerini yalnızca demir takviyesi almaya göre daha fazla artırabilir. Bulgular, özellikle ergen kızlar ve hamile kadınlarda sık görülen demir eksikliği anemisine karşı düşük maliyetli bir beslenme desteğinin kapısını aralıyor.
BİR MEYVE SUYU NEDEN BU KADAR DİKKAT ÇEKTİ?
Guava uzun süredir tatlı aromasıyla bilinen tropikal bir meyve. Ancak bu kez gündeme gelme nedeni lezzeti değil, demir emilimini destekleyebilecek yapısı oldu.
SciTechDaily'nin yazısına göre guavanın en dikkat çekici yönü yüksek C vitamini içeriği. Bu vitamin, bitkisel kaynaklı demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı oluyor. Çalışmada, guavanın 100 gram başına portakaldan dört kata kadar fazla C vitamini içerebildiği belirtildi.
ASIL ETKİ DEMİR TAKVİYESİYLE BİRLİKTE GÖRÜLDÜ
Derlemede yer alan bulgular, guava suyunun tek başına değil, demir takviyesiyle birlikte kullanıldığında daha dikkat çekici sonuç verdiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, guava suyu ile demir takviyesini birlikte alan gruplarda hemoglobin düzeylerinin, sadece demir takviyesi alanlara kıyasla ortalama 1,29 g/dl daha yüksek olduğunu bildirdi. Bu farkın hafif ve orta düzey kansızlığı olan bazı kişiler açısından önemli olabileceği değerlendirildi.
17 ÇALIŞMA TEK TEK İNCELENDİ
Araştırma ekibi, 2000 yılından sonra İngilizce yayımlanan klinik ve yarı deneysel çalışmaları taradı. İncelemeye toplam 17 çalışma dahil edildi.
Bu çalışmaların 6'sı ergen kızlar, 11'i ise hamile kadınlar üzerineydi. Guava suyu ile ilgili sayısal verilerin toplandığı 12 çalışmada toplam 235 kadın ve genç kızın sonuçları değerlendirildi.
HEMOGLOBİN DÜZEYLERİ NE KADAR ARTTI?
Derlemenin en dikkat çekici sonucu, hemoglobin düzeylerinde görülen genel artış oldu. Buna göre guava suyu tüketen katılımcılarda ortalama artış 1,71 g/dl olarak hesaplandı.
Alt gruplarda görülen artış ise şöyle sıralandı:
- Ergen kızlarda ortalama 1,52 g/dl
- Hamile kadınlarda ortalama 1,84 g/dl
- Guava suyu ve demir takviyesini birlikte alanlarda ek avantaj
Araştırmacılar, 1 ila 2 g/dl seviyesindeki bir artışın bazı kişilerde yorgunluk, dikkat düşüşü ve verim kaybı gibi kansızlıkla bağlantılı sorunların hafiflemesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
SADECE C VİTAMİNİ DEĞİL, BAŞKA ÖNEMLİ BESİNLER DE VAR
Çalışmada guavanın yalnızca C vitaminiyle öne çıkmadığı da vurgulandı. Meyvenin A vitamini, folat, lif ve az miktarda demir de içerdiği aktarıldı.
Bu tablo, guava suyunun neden yalnızca sıradan bir içecek değil, beslenme desteği olarak değerlendirildiğini de açıklıyor.
UZMANLAR NEDEN TEMKİNLİ KONUŞUYOR?
Bulgular dikkat çekici olsa da araştırmacılar kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu söylüyor. Bunun en önemli nedeni, incelenen tüm çalışmaların Endonezya'da yapılmış olması.
Ayrıca çalışmalar arasında kullanılan guava türü, doz, uygulama süresi ve katılımcı özellikleri bakımından ciddi farklar bulunuyor. Çalışmaların çoğunun randomize kontrollü değil, yarı deneysel olması da sonuçların dikkatli yorumlanmasını gerektiriyor.
GUAVA SUYU TEDAVİNİN YERİNE GEÇMİYOR
BMJ Nutrition Prevention & Health'in ortak sahibi olan NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health'in baş bilim insanı Prof. Sumantra Ray de bulguların, C vitamini açısından zengin besinlerin demir emilimini artırdığı yönündeki mevcut bilgileri desteklediğini söyledi.
Ancak Ray, küçük örneklem grupları ve sınırlı takip süresi nedeniyle guava suyunun şu aşamada klasik tedavinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.
OKUL VE TOPLUM PROGRAMLARINDA GÜNDEME GELEBİLİR
Araştırmacılar yine de guava suyunun halk sağlığı açısından pratik bir seçenek olabileceğini düşünüyor. Özellikle okul beslenme programları, hamilelik takibi hizmetleri ve toplum sağlığı projelerinde bu tür beslenme desteklerinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.
Düşük maliyetli olması ve bazı bölgelerde kolay ulaşılabilmesi, guava suyunu dikkat çekici hale getiriyor. Araştırmacılara göre daha güçlü ve kapsamlı çalışmalarla desteklenirse, bu basit içecek kansızlıkla mücadelede yardımcı araçlardan biri olabilir.
TÜRKİYE'DE DE YETİŞTİRİLİYOR
Guava, Türkiye'deki okur için tamamen uzak bir meyve de değil. Mersin'in Silifke ilçesinde guava hasadı yapılıyor ve üreticiler meyvenin hem taze tüketimde hem de meyve suyu üretiminde değerlendirilebildiğini belirtiyor. Bölgede yaklaşık 10 yıl önce başlayan deneme üretiminin bugün bin ağaca ulaştığı, bu sezon da yaklaşık 12 ton ürün hedeflendiği aktarılıyor. Kilosunun 15 liradan alıcı bulduğu guava, böylece yalnızca araştırmalarla değil, Türkiye'deki üretim örnekleriyle de dikkat çeken bir meyve haline geliyor.