Bilim insanları guava suyunun şaşırtıcı faydalarını keşfetti

Araştırmacılar düşük maliyetli ve kolay ulaşılabilir olan guava suyunun okul beslenme programları ve hamilelik takibi hizmetlerinde beslenme desteği olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

İncelenen tüm çalışmaların Endonezya'da yapılmış olması ve çoğunun randomize kontrollü değil yarı deneysel olması nedeniyle uzmanlar sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiğini belirtiyor.

Guava 100 gram başına portakaldan dört kata kadar fazla C vitamini içeriyor ve bu vitamin bitkisel kaynaklı demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı oluyor.

Popüler sağlık dergisinde yayımlanan araştırma derlemesine göre guava suyu ve demir takviyesini birlikte alan gruplarda hemoglobin düzeyleri sadece demir takviyesi alanlara göre ortalama 1,29 g/dl daha yüksek çıktı.

Guava suyu, demir takviyesinin etkisini artırabilir.

BİR MEYVE SUYU NEDEN BU KADAR DİKKAT ÇEKTİ?

Guava uzun süredir tatlı aromasıyla bilinen tropikal bir meyve. Ancak bu kez gündeme gelme nedeni lezzeti değil, demir emilimini destekleyebilecek yapısı oldu.

SciTechDaily'nin yazısına göre guavanın en dikkat çekici yönü yüksek C vitamini içeriği. Bu vitamin, bitkisel kaynaklı demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı oluyor. Çalışmada, guavanın 100 gram başına portakaldan dört kata kadar fazla C vitamini içerebildiği belirtildi.