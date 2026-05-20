Yaz aylarında görülen hastalıklar: Sıcak havada bu 5 tehlikeye dikkat!
Yaz ayları hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bu dönemde, güneş çarpması ve ishal şikayetleri artıyor. Uzmanlar ise idrar yolu enfeksiyonuna karşı uyarıyor. Hayat kurtaran önerilerde bulunuyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Yaz aylarında hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşırken, güneş çarpması, idrar yolu iltihabı, göz enfeksiyonları, dış kulak yolu enfeksiyonu ve ishal gibi hastalıklar artış gösteriyor.
- Dr. Edvin Murrja, güneş çarpmasına karşı güneş kremi kullanımı, bol su tüketimi ve güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmama önerisinde bulunuyor.
- İdrar yolu iltihabına karşı bol su içilmesi, pamuklu iç çamaşırı kullanılması ve sıkı kıyafetlerden kaçınılması öneriliyor.
- Dış kulak yolu enfeksiyonu riskine karşı kulakların kuru tutulması ve pamuklu çubuklarla temizlenmemesi gerektiği belirtiliyor.
- İshalden korunmak için dışarıda yemek yememek, iyi yıkanmış sebze ve meyve tüketmek ve sık el yıkamak önem taşıyor.
Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde, hava sıcaklığı rekor kırıyor! Özellikle sıcak havayla kendini gösteren hastalıklar ise tat kaçırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, yaz aylarında görülme sıklığı artan 5 hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor...
GÜNEŞ ÇARPMASI
Güneşte birkaç saat kaldıktan sonra bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve ateşle kendini gösterir. Tablo ilerlerse bilinç kaybı bile görülür. Hafif durumlarda ılık suyla banyo ve bol sıvı tüketimi, şikayetleri azaltır. Korunmak için şunlar yapmak gerekir:
Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce cildinize güneş kremi sürün.
Günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.
Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın.
Açık renkli, hafif ve bol giysiler kullanın.
İDRAR YOLU İLTİHABI
Özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu sıkça görülür. Sık idrara çıkma, kaşıntı ve akıntı şikayetlerine yol açar. Mutlaka doktora başvurmak gerekir. Çünkü tedavide geç kalındığında daha uzun süreli ve yoğun tedaviler gerektirir. Korunmak için şunlar önerilir:
Bol su için.
İdrarınızı tutmamaya çalışın.
Pamuklu iç çamaşırı giyin.
Sıkı ve vücuda oturan kıyafetlerden kaçının.
Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.
Gözlerde sulanma, kızarıklık, kaşıntı yanma ve şişlikle belirti verir. Bu gibi durumlarda ihmal çok ağır sonuçları beraberinde getirebilir. Eğer gözlerinizde batma varsa, mutlaka göz hekimine muayene olup, göz damlalarına başlamak gerekir.
DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU
Kulak ağrısı, akıntısı veya kızarıklığı gibi şikayetlere neden olan dış kulak enfeksiyonu, nemli ve sıcak ortamları sever.
Bu yüzden yaz mevsiminde sık suya girmek bile tek başına dış kulak yolu enfeksiyonlarının artışına sebep olabilir. Korunmak için şunları yapmak gerekir:
Kulağınızı pamuklu çubuk gibi nesnelerle temizlemeyin, kaşımayın.
Kulaklarınızın kuru kalmasını sağlayın.
Duş alırken kulağınıza mümkün olduğunca su kaçmamasına dikkat edin.
İSHAL
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte mikropların üremeleri ve gıdaların bozulması hızlanır.
Bozulmuş ve kirlenmiş, üzerlerine mikrop bulaşmış besin ya da suların tüketimi sonrasında karın ağrısı ve yüksek ateşle seyreden ishal başlayabilir.
NASIL KORUNMALI?
Dışarıda yemek yememeye çalışın.
Soğuk dolaplarda saklanan ürünleri tercih edin.
Sebze ve meyveleri çok iyi yıkayın.
Sık el yıkamaya dikkat edin.
İyice pişirilmiş gıdaları tüketmeye özen gösterin.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık