Yaşam kalitesini düşürüyor: Diyabet enfeksiyon demek!

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun kan şekerini uygun şekilde kullanamaması sonucu hemen her organda problem yaratıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür yanlış beslenme ve hareketsizliğin bu hastalığa neden olduğunu söylüyor.