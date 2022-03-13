Yanlış beslenme, stres ve üzüntü mide kanserine zemin hazırlıyor! Uzmanlar uyarıyor beslenmenize dikkat edin





AİLEDEN MİRAS...

Mide kanseri genellikle hazımsızlık, bulantı, şişkinlik hissi, kilo kaybı ve karın bölgesinde ağrıyla belirti veriyor. Bu hastalığın ortaya çıkmasında, genetik faktörler de etkili oluyor. Özellikle ailesinde ya da birinci derece akrabalarında mide kanseri öyküsü olanlarda risk artıyor. Bu bireylerin mutlaka endoskopik olarak belli aralıklarla tetkik edilmesi gerekiyor. Helicobacter pylori isimli bakteri de kansere yol açıyor. Bu bakterinin toplumda yaygın olarak tedavisinin yapılması ve sıklığının azaltılması ile birlikte dünyada mide kanseri görülme oranı azalıyor. Mide kanseri genellikle sinsi ilerliyor. Özellikle ani stres ve üzüntü bu hastalığa zemin hazırlıyor.