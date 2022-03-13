Yanlış beslenme, stres ve üzüntü mide kanserine zemin hazırlıyor! Uzmanlar uyarıyor beslenmenize dikkat edin

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Mide kanseri ise bu hastalığın en sık görülen türleri arasında yer alıyor. Modern hayatın neden olduğu hareketsizlik ve yanlış beslenme alışkanlıkları mide sağlığını olumsuz etkiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bilinmesi gerekenleri açıklıyor…
AİLEDEN MİRAS...
Mide kanseri genellikle hazımsızlık, bulantı, şişkinlik hissi, kilo kaybı ve karın bölgesinde ağrıyla belirti veriyor. Bu hastalığın ortaya çıkmasında, genetik faktörler de etkili oluyor. Özellikle ailesinde ya da birinci derece akrabalarında mide kanseri öyküsü olanlarda risk artıyor. Bu bireylerin mutlaka endoskopik olarak belli aralıklarla tetkik edilmesi gerekiyor. Helicobacter pylori isimli bakteri de kansere yol açıyor. Bu bakterinin toplumda yaygın olarak tedavisinin yapılması ve sıklığının azaltılması ile birlikte dünyada mide kanseri görülme oranı azalıyor. Mide kanseri genellikle sinsi ilerliyor. Özellikle ani stres ve üzüntü bu hastalığa zemin hazırlıyor.
ERKEKLER DİKKAT!
Bu nedenle ani stres ve üzüntünün kontrol edilmesi, tedavi ile geçiştirilmesi gerekiyor. Göral, "Mide kanseri oluşumunda genetik faktörler, çevresel etkenler ve kanser gelişimini kolaylaştırıcı bazı hastalıklar rol oynar. Erkeklerde, kadınlara göre yaklaşık iki kat daha fazla rastlanılır. Hastalık genellikle 40-50 yaşından sonra görülür. Ülkemizde Van, Erzurum ve Güneydoğu'da nispeten daha sık görülmektedir" bilgisini paylaşıyor.