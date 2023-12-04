Yanlış beslenme, karaciğeri yağlandırıyor! İşte bu belirtiler karaciğer bozulmasının mesajını veriyor...

Karaciğer, vücudun en büyük ikinci organı olarak biliniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğerin işlevlerinde olan bozulmaların ciltteki 6 belirtisini sıralıyor...



CİLTTE SARARMA: Hiperbilirubineminin ana belirtisi olan sarılık, genellikle serum bilirubin seviyeleri 2.5 veya 3.0 mg/dL'yi aştığında fark edilir. Bilirubin safraya sarı-yeşil rengi veren maddedir. Safra atılımının bozulması cilt ve göz akında sararma ile kendisini gösterir.



KAŞINTI: Karaciğer hasara uğrarsa karaciğer tarafından ifraz edilemeyen safra tuzları ve toksik maddelerin deride birikimi şiddetli kaşıntıya yol açar. Kaşıntı avuç içi, el ve ayaklarda daha fazladır.



AVUÇ İÇLERINDE KIZARMA: Bu bulguya palmar eritem denilir. Yüksek prostosiklin ve nitrik oksit nedeni ile kaynaklı olur.



CİLTTE KAŞINTILI VE SERT NODÜLLER: Sıklıkla kol, omuz ve bacaklarda gelişir. Birkaç mm'den 1 santime kadar değişen çaplarda olur ve sıklıkla Hepatit-C sirozu olan hastalarda görülür. Nodüllerin buluduğu alan çizildiğinde veya tahriş olduğunda bunun oluşma riski daha yüksektir. Bu nedenle de cildini kaşıyan kişilerde nodüller daha fazla görülür.



CİLTTE MORLUKLAR: Hastada pıhtılaşma bozulduğu için en ufak darbede deride morluklar oluşur.



CİLTTE KIZARIKLIKLAR: Küçük kılcal damar genişlemelerine bağlı olan noktasal eritemler gözlenebilir. Bu kızarıklıklar genellikle yüz ve gövdede gelişir. Üzerlerine baskı uygulandığında solar, baskı kaldırıldığında tekrar görünür hale gelirler.

