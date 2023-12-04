55 yaşından sonra görülen büyük tehlike! Sarı nokta tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor

Tedavisinde geç kalınması, körlük riskini artırıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koçak, hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirtiyor. "Kuru tipte, yaşam tarzına yönelik önerilerde bulunuyor. Beslenme tarzının değiştirilmesi, sigaranın bırakılması gibi. İleri evrelerde ise göz içi enjeksiyonlar tercih ediliyor" diyor. Diyabetin bile sarı nokta hastalığına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Koçak, hastalığın ömür boyu devam ettiğini söylüyor. Erken teşhisin tedavide büyük önem sözlerine ekliyor.





KİLOLARI 'BiTTER'iN

Yediden yetmişe herkesin sevdiği, ağızları tatlandıran çikolata, sağlığı da koruyor. İçerdiği polifenol, mineral ve posa içeriği sayesinde çikolata, pek çok hastalığı engelliyor. Polifenol, özellikle kalp hastalığı ve diyabete karşı koruyucu etki gösteriyor. Damarları güçlendiren çikolata, kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon riskini azaltıyor. Buna ek olarak çikolata kolesterolle de mücadele ediyor. Mutluluk hormonu serotonin salınımını artıran çikolata, yorgunluk halini ve stresi önlüyor. Ancak tüketirken porsiyon kontrolünü unutmamak gerekiyor.

ÇİTLETİN GÜÇLENİN

Antioskıdan deposu kabak çekirdeği, prostat kanseriyle savaşır. İçerdiği magnezyum sayesinde kemik ve kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.

TARHANA TOK TUTAR

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti tarhana bağışıklığı güçlendirir. Vücuda direnç sağlar. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Damar tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Antioksidan etkisiyle kanserden korur. Astım şikayetlerini azaltır. Kan basıncını dengeler. Bağırsakları temizler.



DERDE DEVA KESTANE

Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. Kansere karşı koruma sağlar. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. İshale karşı koruma sağlar. Unutkanlığı giderir. Kansızlığı önler. Kemikleri güçlendirir.



ŞİŞKİNLİĞE ZERDEÇAL

Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden zerdeçal, sindirim sistemini düzenler. Hormonları dengeler. Vücudu iltihaplardan temizler. Bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır. Kansere karşı koruma sağlar. Ağrı kesicidir. Alzheimer'ı önler.