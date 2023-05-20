Yanlış beslenme alışkanlıkları ve kullanılan ilaçlar sindirim hastalıklarına sebep oluyor!





EGZAMAYA ALTIN ÖNERİLER

Egzama, en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alıyor. Genellikle kaşıntı ve kızarıklıkla kendini gösteriyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, egzamayı önlemenin yollarını açıklıyor:



-Su ve sabunla uzun süreli temas derinin koruyucu tabakasına zarar verir. Bu nedenle ellerin temizliği için derinin PH'ına uygun temizleyici kullanın.



-Sıcak veya soğuk su yerine, ılık su tercih edin



-Derinizi bol bol nemlendirin.



-Temizlik ve bulaşık sırasında mutlaka eldiven kullanın.



-Asitli maddelerle teması engelleyin.



-Saç boyama sırasında olası alerjenlerden kaçının.



ÇARE BROKOLİ

Yaza sayılı günler kala herkes zayıflamanın ve sağlıklı beslenmenin yollarını arıyor. Diyetisyen Şilan Alyamaç, brokolinin faydalarına değiniyor. "Brokoli, B1 ve C vitamini bakımından zengindir. Böbrek işleyişini destekler ve ödem atmamızı, idrara çıkmamızı daha iyi hızlandırır" diyor.

İLTİHABA ÇARE YEŞİL ÇAY

Vücutta oluşan enfeksiyona karşı besinler de etkili oluyor. ABD'li bilim adamları, yaban mersini, böğürtlen, yağlı balıklar, brokoli ve yeşil çayın iltihabı temizlediğini söylüyor.



DİŞLERE LİMON SUYU

Diş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili oluyor. Limon suyu, damarları büzücü ve antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını hafifletiyor.



ÇATLAKLARA BAL ETKİSİ

Antibakteriyel etki gösteren bal, cilt sağlığını koruyor. Günde birkaç kez dudaklara sürüldüğünde, sık görülen çatlakları iyileştiriyor