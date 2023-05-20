Yanlış beslenme alışkanlıkları ve kullanılan ilaçlar sindirim hastalıklarına sebep oluyor!

Yanlış beslenme alışkanlıkları, kullanılan ilaçlar, sindirim hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Bunların başında ülser geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, mide ülseri ve duodenum olarak adlandırılan oniki parmak bağırsağı ülserine peptik ülser denildiğini açıklıyor. Oldukça sık görülen bu hastalıkta, kullanılan ağrı kesici ve kan sulandırıcı ilaçların etkisine değiniyor.
Mide ülserlerinde en sık görülen problemin mide kanamasına bağlı gelişen genel durum bozukluğu olduğuna değinen Prof. Dr. Atamer, "Tedavide gecikme olması halinde ölümle sonuçlanabilir" uyarısında bulunuyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Kan sulandırıcı ve ağrı kesici ilaçlar kullanılmadan önce gastroenteroloji uzmanı takibinde olmalı, gerekirse endoskopi yapılmalı.
GÖZ BEBEKLERİ
İlerleyen yaş, yalnızca cilt, saç ve eklemlere zarar vermiyor. Göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz 50'li yaşlardan sonra görülen sarı nokta hastalığından korunmada besinlerin gücüne değiniyor. İşte mucize besinleri sıralıyor:
-ISPANAK: Bir fincan tüketilmesi bile görme yeteneğini iyileştirir.
-YUMURTA: İçerdiği Omega-3 sayesinde göz sağlığını korur.
-BROKOLİ: Yüksek lif içerir. Görmeyi iyileştirir.
-NARENCİYE: Retinayı güçlendirir.
-YABAN MERSİNİ: İçerdiği mineraller ile göz sağlığını korur.
-BAKLAGİLLER: Mercimek, börülce, yeşil bezelye ve yeşil fasulye, görme kayıplarını önler.
EGZAMAYA ALTIN ÖNERİLER
Egzama, en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alıyor. Genellikle kaşıntı ve kızarıklıkla kendini gösteriyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, egzamayı önlemenin yollarını açıklıyor:
-Su ve sabunla uzun süreli temas derinin koruyucu tabakasına zarar verir. Bu nedenle ellerin temizliği için derinin PH'ına uygun temizleyici kullanın.
-Sıcak veya soğuk su yerine, ılık su tercih edin
-Derinizi bol bol nemlendirin.
-Temizlik ve bulaşık sırasında mutlaka eldiven kullanın.
-Asitli maddelerle teması engelleyin.
-Saç boyama sırasında olası alerjenlerden kaçının.
ÇARE BROKOLİ
Yaza sayılı günler kala herkes zayıflamanın ve sağlıklı beslenmenin yollarını arıyor. Diyetisyen Şilan Alyamaç, brokolinin faydalarına değiniyor. "Brokoli, B1 ve C vitamini bakımından zengindir. Böbrek işleyişini destekler ve ödem atmamızı, idrara çıkmamızı daha iyi hızlandırır" diyor.
İLTİHABA ÇARE YEŞİL ÇAY
Vücutta oluşan enfeksiyona karşı besinler de etkili oluyor. ABD'li bilim adamları, yaban mersini, böğürtlen, yağlı balıklar, brokoli ve yeşil çayın iltihabı temizlediğini söylüyor.
DİŞLERE LİMON SUYU
Diş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili oluyor. Limon suyu, damarları büzücü ve antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını hafifletiyor.
ÇATLAKLARA BAL ETKİSİ
Antibakteriyel etki gösteren bal, cilt sağlığını koruyor. Günde birkaç kez dudaklara sürüldüğünde, sık görülen çatlakları iyileştiriyor