Virüsleri yok eden en önemli etken en az 7 saat uyumak

Mevsim değişiklikleri ve kapalı alanlarda geçen süre arttı. Virüsler dalga dalga yayıldı. Prof. Dr. Osman Erk, sonbahar hastalıklarına karşı şu önemli tavsiyelerde bulundu: Ispanak ve roka tüketin. En az 7 saat uyuyun. Akşam saat 20.00’den sonra yemek yemeyin.

Yaz bitti. Sıra sonbahara geldi. Mevsim değişimi bağışıklık sistemini de etkilemeye başladı. Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte çocukların toplu olarak bir arada bulunması ve kapalı alanlarda geçen sürenin artması virüslerin dalga dalga yayılmasına yol açtı. Bu nedenle bağışıklık isteminin güçlendirilmesi büyük önem oluşturmaya başladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, enfeksiyonlara karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

BESLENME: Sonbaharda bağışıklık sistemini ayakta tutmanın en önemli yollarından biri dengeli ve doğal beslenmektir. Bu dönemde bol miktarda antioksidan, fitobesin, mineral, lif ve vitamin içeren sebze ve meyvelerden yeterli miktarda tüketmeye gayret edilmelidir. Rengarenk, bol, taze, kaliteli sebze ve meyve bol miktarda tüketilmelidir. Ispanak, roka, marul, maydanoz, semizotu en çok tüketilen yiyecekler olmalıdır ve her gün tüketilmelidir. Bunun dışında Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, bamya, havuç, biber, domates gibi sebzeler sağlık açısından son derece yararlıdır.

OMEGA 3: Bugünlerde Karadeniz ve Marmara Denizi'nde bol miktarda bulunan ve omega 3 içeriği somon gibi balıklardan bile daha fazla olan hamsi, istavrit, sardalya tüketilmesi sağlık açısından çok önemlidir. İçinde omega 3, vitamin, mineral, arginin gibi aminoasitler bulunan kuruyemişlerden ceviz, badem, fındık ve çam fıstığı her gün 1-2 avuç dolusu miktarda tüketilmelidir. Bu tarz beslenmek solunum yolunun nemli kalmasını sağlayarak, infeksiyonların sıkça ortaya çıkmasını engellemektedir.

D VİTAMİNİ: Yaz aylarında güneşlenerek depolanan D vitamini hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir. Yeterince güneş ışınlarına maruz kalınmamış ise bol güneşli bu günlerden yararlanılmalıdır.

UYKU: Mevsim geçişlerinde erken uyuyup, erken kalkmaya özen gösterilmelidir. Sindirim sisteminin rahatlaması için akşam saat 20.00'den sonra yemek yenmemelidir. Günde ortalama 7 saatlik kaliteli bir uyku sağlık açısından son derece önemlidir. Yeterli uyku kişiyi diyabet, kanser, obezite gibi hastalıklardan koruyucu etkiye sahiptir. Sabah erken saatlerde veya akşamüzerleri yapılacak tempolu yürüyüşler kalp ve damar sağlığı, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Tempolu ve en az 30 dakika süren bir yürüyüş şifa gibidir, hastalıklardan ve obeziteden insanı korur, metabolizmayı hızlandırır.

HİJYEN: Sonbahar infeksiyonlarına karşı hijyen kuralları da ihmal edilmemelidir. Alınabilecek en basit önlemlerden biri ise ellerin sık sık yıkanmasıdır.

BU GIDALARDAN UZAK DURUN
Çok fazla omega 6 içeren ayçiçeği, mısır, aspir, safran gibi işlenmiş yağlardan, doymuş yağlar ve trans yağlardan uzak durulmalıdır. Omega 6 yağ asitleri metabolizmayı yavaşlatır ve kilo aldırır. Marketlerde satılan ambalajlı, üzerinde son kullanma tarihi olan yiyecekler; fruktozdan zengin mısır şurubundan yapılan hazır gıdalar ve içecekler (özellikle asitli içecekler) tüketilmemelidir. Fazla miktarda kafein içeren çay, kahve ve kolalı içecekler az miktarda tüketilmelidir.


Yarın: Grip hakkında bilinmesi gerekenler

