Şiddetli öksürüğün temel sebebi kemik problemleri...

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, ani başlayan ve geçmeyen göğüs ağrısı genç yaşlarda da ciddi kemik problemlerine yol açabildiğini söyledi. Sunam, "Genç hastalarda öksürüğe bağlı kaburga kırıklarının görülme sıklığı arttı. Gençler, özellikle astımlı veya kadın hastalar göğüs ağrısıyla bize başvuruyor. Detaylı incelediğimizde bu ağrıların genellikle ani bir öksürük sonrası başladığını ve doğru tanı konulamadığını görüyoruz. Hemen detaylı bir tomografi yaparak kaburga kırığını saptıyoruz" dedi