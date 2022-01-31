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    Uzun ve sağlıklı yaşamın merkezi Okinawa adasının sırrı 'Hara Hachi Bu' öğretisinden geçiyor

    Uzun ve sağlıklı yaşamın merkezi Okinawa adasının sırrı 'Hara Hachi Bu' öğretisinden geçiyor. Adaya özel yeme felsefesi olan bu teknik "%80 doyana kadar ye" manasına geliyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Şubat TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Ömrün sırrı Jap10’da

    Japonya'nın Okinawa adası uzun ve sağlıklı yaşamın merkezi olarak biliniyor. Adada kalp-damar hastalıkları hiç görülmüyor. Meme, prostat ve kalınbağırsak kanserleri pek bilinmiyor. Felç-inme sorununa yakalanma sıklığı parmakla gösterilecek kadar az. Kolesterol sorunu yok, homosistein düzeyi düşük. 80-90 yaşındaki insanların damarları 50-60 yaşında. Peki bu mucizenin sırrı ne? Cevap 'Hara Hachi Bu' öğretisinden geçiyor. Okinawalılar'ın yeme felsefesi olan bu teknik, "%80 doyana kadar ye" manasına geliyor. İşte Okinawalılar'ın sırrı:
    Yavaş yemek yiyin. Çünkü siz sindirirken salgılanan hormonların beyninizde tokluğu kaydetmesi 10 dakika sürer.
    Protein ve yüksek lifli gıdalara öncelik verin. Çünkü bu hem tok tutar hem de sindirimi kolaylaştırır.
    Tatlı patates, ıspanak, domates, zencefil, sarımsak ve zeytinyağını unutmayın.
    Şeker ve yağdan uzak durun. Zira bunlar vücut için yükten başka bir şey değildir.
    Akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakın. Bu yapıldıktan sonra, vücut enerji için yağ kullanmaya geçer.
    Paketli gıdalardan, kolalı içeceklerden ve meyve suyu konsantrelerinden uzak durun.
    Tam tahılların önemini benimseyin!
    Protein ihtiyacını çoğunlukla balık daha az sıklıkta ise kırmızı etten karşılayın!
    Kırmızı renkli sebze ve meyveler ile beslenin!
    Bol bol su tüketin.



    AŞIRI TUZ HAYAT TUZ BUZ
    Fazla tuz tüketimi sağlığı olumsuz etkiliyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ şunları söylüyor: Her bir çay kaşığı tuz, üç buçuk su bardağı suyu vücutta topluyor. 700 mililitre kadar su vücutta kalmış oluyor. Bir süre sonra tuz damarın duvar tabakasının içerisine gidip onu kasıyor ve kan basıncı maalesef aktif hale geliyor. Bu da yüksek tansiyonu tetikliyor. Dolayısıyla tuzu azaltmak gerekiyor."



    MAYDANOZ-LİMON AĞRIYA SON
    Maydanoz ve limon kürü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısını dindiriyor. Kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimalini ortadan kaldırıyor.



        KURU ÜZÜM TEHLİKELİ ÇÖZÜM
        Fazla kuru üzüm tüketmek vücuda zarar veriyor. Sindirim sorunlarına yol açıyor. Hazımsızlığa ve diğer mide rahatsızlıklarına neden oluyor. Kalorisi yüksek olduğu için kilo aldırıyor. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının kuru üzümden uzak durması gerekiyor.



        YEDİM SENİ MENOPOZ
        Kadınların korkulu rüyası menopoz, 45 yaşından sonra kapıyı çalıyor! Kadınları hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyen bu dönemin temelleri aslında 35 yaşından itibaren atılıyor. Hormonlar, bu yaştan sonra düzensizleşiyor. Buna bağlı olarak da kilo alımı, uykusuzluk, sıcak basmaları ve stres ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bu dönemde kadınları etkileyen şikayetlere değiniyor. Menopoz şikayetlerini azaltacak önerileri sıralıyor:
        Şifalı bitki çaylarından destek alın.
        Beslenmenize kaliteli yağlar ekletin.
        Lifli Karbonhidratlı besinler tüketin.
        Omega-3'ten zengin yağlı balıklar yiyin.
        Şekerli besinlerin tüketimini azaltın.
        Acı kullanmayın; kakule, kişniş, nane tüketin.



        TANSİYONA BİR ÇAY SÖYLE
        Hipertansiyon, toplumda yüksek tansiyon olarak biliniyor. Hayatı tehdit eden bu hastalık kalp krizi ve felce de yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, tansiyonu dengelemenin en lezzetli yolunu açıklıyor. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırmaya göre siyah çay, yüksek tansiyonu ve kalp hastalıklarını önlüyor. Çaydaki antioksidanlar iyon kanallarını açıyor ve kan damarlarını çevreleyen kasları gevşetiyor. Günde üç kez siyah çay tüketmek, tansiyonu düşürüyor ve kalp rahatsızlıklarını önlüyor.

        CEVİZİ SEVERİZ
        Ceviz, kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Beyini çalıştırır. Cildin uzun süre parlamasını sağlar. Kırışıklık oluşumunu engeller.

        PANKREASA SARIMSAK
        Doğal antibiyotik sarımsak, kalp ve damar sağlığını korur. DNA hasarlarını gideren, pankreas ve meme kanserine karşı korur.

        YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
        Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Ödem atmaya yardımcı olur.

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        Haberler Sağlık Uzun ve sağlıklı yaşamın merkezi Okinawa adasının sırrı 'Hara Hachi Bu' öğretisinden geçiyor
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