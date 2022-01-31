Uzun ve sağlıklı yaşamın merkezi Okinawa adasının sırrı 'Hara Hachi Bu' öğretisinden geçiyor

Japonya'nın Okinawa adası uzun ve sağlıklı yaşamın merkezi olarak biliniyor. Adada kalp-damar hastalıkları hiç görülmüyor. Meme, prostat ve kalınbağırsak kanserleri pek bilinmiyor. Felç-inme sorununa yakalanma sıklığı parmakla gösterilecek kadar az. Kolesterol sorunu yok, homosistein düzeyi düşük. 80-90 yaşındaki insanların damarları 50-60 yaşında. Peki bu mucizenin sırrı ne? Cevap 'Hara Hachi Bu' öğretisinden geçiyor. Okinawalılar'ın yeme felsefesi olan bu teknik, "%80 doyana kadar ye" manasına geliyor. İşte Okinawalılar'ın sırrı:

Yavaş yemek yiyin. Çünkü siz sindirirken salgılanan hormonların beyninizde tokluğu kaydetmesi 10 dakika sürer.

Protein ve yüksek lifli gıdalara öncelik verin. Çünkü bu hem tok tutar hem de sindirimi kolaylaştırır.

Tatlı patates, ıspanak, domates, zencefil, sarımsak ve zeytinyağını unutmayın.

Şeker ve yağdan uzak durun. Zira bunlar vücut için yükten başka bir şey değildir.

Akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakın. Bu yapıldıktan sonra, vücut enerji için yağ kullanmaya geçer.

Paketli gıdalardan, kolalı içeceklerden ve meyve suyu konsantrelerinden uzak durun.

Tam tahılların önemini benimseyin!

Protein ihtiyacını çoğunlukla balık daha az sıklıkta ise kırmızı etten karşılayın!

Kırmızı renkli sebze ve meyveler ile beslenin!

Bol bol su tüketin.