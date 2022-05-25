Uzun ömrün yolu sağlık beslenmeden geçiyor! Sabri Ülker Vakfı ile The Nutrition Society ile bir araya geldi

Sağlıklı beslenme, sağlıklı ve uzun bir ömür demektir... Sabri Ülker Vakfı, dünyada sağlık ve beslenme konusunda en köklü kurum olan The Nutrition Society ile bir araya geldi. İstanbul'da yapılan toplantıda, ideal sağlığa ulaşmada beslenmenin önemine dikkat çekildi. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, ülkemizde giderek artan obezite tehlikesine dikkat çekti: Obezite Avrupa'da neredeyse salgın boyutuna ulaşmış durumda. Toplum olarak bu durumu göz ardı etmeden önlem almalı ve sağlık okuryazarlığı düzeyimizi yükseltmeliyiz.



5 KİŞİDEN 1'İ OBEZ

Türkiye'de her 5 kişiden 1'i aşırı kilolu ve obez. Uzmanlar, obeziteden korunmak için düzenli fiziksel aktivite yapmayı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi öneriyor.

Fatma Şevval ÖZTÜRK