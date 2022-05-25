Uzun ömrün yolu sağlık beslenmeden geçiyor! Sabri Ülker Vakfı ile The Nutrition Society ile bir araya geldi

Sağlıklı beslenme, sağlıklı ve uzun bir ömür demektir... Sabri Ülker Vakfı, dünyada sağlık ve beslenme konusunda en köklü kurum olan The Nutrition Society ile bir araya geldi. İstanbul'da yapılan toplantıda, ideal sağlığa ulaşmada beslenmenin önemine dikkat çekildi. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, ülkemizde giderek artan obezite tehlikesine dikkat çekti: Obezite Avrupa'da neredeyse salgın boyutuna ulaşmış durumda. Toplum olarak bu durumu göz ardı etmeden önlem almalı ve sağlık okuryazarlığı düzeyimizi yükseltmeliyiz.
5 KİŞİDEN 1'İ OBEZ
Türkiye'de her 5 kişiden 1'i aşırı kilolu ve obez. Uzmanlar, obeziteden korunmak için düzenli fiziksel aktivite yapmayı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi öneriyor.
Fatma Şevval ÖZTÜRK
ÖMÜRSÜN KAHVE!
Japonya'daki Osaka Üniversitesi, yeşil çay ve kahvenin sağlığa olan faydalarını araştırdı. 32 yıldan fazla süren araştırmanın sonuçları, büyük yankı uyandırdı. Düzenli çay ve kahve tüketiminin inme ya da kalp krizi geçirenlerde ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Prof. Hisroyasu İso, günde en az 3 fincan yeşil çay tüketen kişilerin ölüm riskinin yaklaşık yüzde 62 daha az olduğunu vurguladı.
Menopoz şikayetlerini azaltır.
Kanserle mücadele eder.
Konsantrasyonu artırır.
Beyin hücrelerini korur.
Ağrı kesicidir.
Astım krizlerini hafifletir.
Irina Shayk, her gün yeşil çay içerek formunu koruyor.
HAMBURGER KEMİKLERİ KIRAR
Osteoporoz, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp kalitelerinin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle kadınları tehdit eden bu hastalık, sıklıkla menopoz sonrasında ortaya çıkıyor. Dr. Şenay Şıldır, özellikle erken menopoz, fast food tüketimi, ileri yaş gibi durumların hastalık riskini artırdığına değiniyor.