Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzun ömrün yolu sağlık beslenmeden geçiyor! Sabri Ülker Vakfı ile The Nutrition Society ile bir araya geldi

    Sağlıklı beslenme, sağlıklı ve uzun bir ömür demektir. Sabri Ülker Vakfı, The Nutrition Society dünyada sağlık ve beslenme konusunda bir araya geldi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Sağlıklı beslen uzun yaşa

    Sağlıklı beslenme, sağlıklı ve uzun bir ömür demektir... Sabri Ülker Vakfı, dünyada sağlık ve beslenme konusunda en köklü kurum olan The Nutrition Society ile bir araya geldi. İstanbul'da yapılan toplantıda, ideal sağlığa ulaşmada beslenmenin önemine dikkat çekildi. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, ülkemizde giderek artan obezite tehlikesine dikkat çekti: Obezite Avrupa'da neredeyse salgın boyutuna ulaşmış durumda. Toplum olarak bu durumu göz ardı etmeden önlem almalı ve sağlık okuryazarlığı düzeyimizi yükseltmeliyiz.

    5 KİŞİDEN 1'İ OBEZ
    Türkiye'de her 5 kişiden 1'i aşırı kilolu ve obez. Uzmanlar, obeziteden korunmak için düzenli fiziksel aktivite yapmayı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi öneriyor.
    Fatma Şevval ÖZTÜRK



    ÖMÜRSÜN KAHVE!
    Japonya'daki Osaka Üniversitesi, yeşil çay ve kahvenin sağlığa olan faydalarını araştırdı. 32 yıldan fazla süren araştırmanın sonuçları, büyük yankı uyandırdı. Düzenli çay ve kahve tüketiminin inme ya da kalp krizi geçirenlerde ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Prof. Hisroyasu İso, günde en az 3 fincan yeşil çay tüketen kişilerin ölüm riskinin yaklaşık yüzde 62 daha az olduğunu vurguladı.
    Menopoz şikayetlerini azaltır.
    Kanserle mücadele eder.
    Konsantrasyonu artırır.
    Beyin hücrelerini korur.
    Ağrı kesicidir.
    Astım krizlerini hafifletir.
    Irina Shayk, her gün yeşil çay içerek formunu koruyor.



    HAMBURGER KEMİKLERİ KIRAR
    Osteoporoz, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp kalitelerinin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle kadınları tehdit eden bu hastalık, sıklıkla menopoz sonrasında ortaya çıkıyor. Dr. Şenay Şıldır, özellikle erken menopoz, fast food tüketimi, ileri yaş gibi durumların hastalık riskini artırdığına değiniyor.



        GÖZLERDE KIRMIZI ALARM!
        Retinoblastom, yani göz kanseri hemen her yaşta görülebiliyor. Op. Dr. Yenal Erten, özellikle fotoğraflarda göz bebeğinin içinin kırmızı renk görülmesi konusunda uyarıyor. Erten, "Kötü huylu tümör olduğu için erken tanı ve tedavi çok önemli. Tedavi edilmezse körlük ve ölüme kadar gidebilen sonuçları olabilir. Erken tanı için çocukların ilk 6 ay içinde muayene edilmesini istiyoruz. Fotoğraf çekilirken göz bebeğinin içi beyaz görünürse dikkat edin" diyor.

        KOLESTEROLE KIRMIZI DARBE
        Kırmızının en şifalı hali pancar, bolca C vitamini içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basını dengeler. Hafızayı korur. Alzheimer riskini azaltır. Kalbi güçlendirir. Kolesterolle savaşır. Kalp krizine karşı koruma sağlar. Kanserle savaşır. Bağırsakların dostudur.

        KARACİĞERE LAHANA
        Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan lahana, lifli yapısı sayesinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir. Bağırsakları çalıştırır. Turşusu probiyotik etki gösterir. Mutluluk verir.

        HAVUÇ HAVUÇ SAĞLIK
        Mide ülserini engelleyen havuç, diş sağlığını destekler. Tansiyonu düşürür. Göz sağlığını korur. Öksürüğü keser. Her gün tüketmek akciğer kanserine karşı koruma sağlar.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı
        Haberler Sağlık Uzun ömrün yolu sağlık beslenmeden geçiyor! Sabri Ülker Vakfı ile The Nutrition Society ile bir araya geldi
            SON DAKİKA