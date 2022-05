Uzun ömrün yolu sağlık beslenmeden geçiyor! Sabri Ülker Vakfı ile The Nutrition Society ile bir araya geldi

GÖZLERDE KIRMIZI ALARM!

Retinoblastom, yani göz kanseri hemen her yaşta görülebiliyor. Op. Dr. Yenal Erten, özellikle fotoğraflarda göz bebeğinin içinin kırmızı renk görülmesi konusunda uyarıyor. Erten, "Kötü huylu tümör olduğu için erken tanı ve tedavi çok önemli. Tedavi edilmezse körlük ve ölüme kadar gidebilen sonuçları olabilir. Erken tanı için çocukların ilk 6 ay içinde muayene edilmesini istiyoruz. Fotoğraf çekilirken göz bebeğinin içi beyaz görünürse dikkat edin" diyor.



KOLESTEROLE KIRMIZI DARBE

Kırmızının en şifalı hali pancar, bolca C vitamini içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basını dengeler. Hafızayı korur. Alzheimer riskini azaltır. Kalbi güçlendirir. Kolesterolle savaşır. Kalp krizine karşı koruma sağlar. Kanserle savaşır. Bağırsakların dostudur.



KARACİĞERE LAHANA

Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan lahana, lifli yapısı sayesinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir. Bağırsakları çalıştırır. Turşusu probiyotik etki gösterir. Mutluluk verir.



HAVUÇ HAVUÇ SAĞLIK

Mide ülserini engelleyen havuç, diş sağlığını destekler. Tansiyonu düşürür. Göz sağlığını korur. Öksürüğü keser. Her gün tüketmek akciğer kanserine karşı koruma sağlar.

